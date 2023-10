Na de laatste rit van Peter Sagan: herbeleef alle hoogtepunten en fratsen uit zijn rijke carrière

Sagan boekte in Parijs-Nice van 2010 zijn eerste profzege en zou in de shirts van Liquigas, Cannondale, Tinkoff en Bora-Hansgrohe de grote zeges opstapelen.

Sagan was uitermate succesvol als renner, maar was ook jarenlang bijzonder geliefd door de wielerfans.

"Why so serious?", was zijn slogan. Het weerspiegelde perfect hoe een speelse Sagan garant stond voor folietjes en meer en meer een merk werd.

Een wereldster op de fiets, een acrobaat, trendsetter en entertainer.