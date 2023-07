Verbijstering over "2 jaar oude cranks" van Peter Sagan: "Wraakroepend in 2023"

Voor de rubriek "De Kaart" zocht Maarten Vangramberen Kevin Desmedt op, mecanicien bij TotalEnergies. Hij vroeg hem onder meer waarom de trapstangen of cranks van de fiets van Peter Sagan, toch nog altijd de kopman, zo beschadigd zijn. Het antwoord was verrassend.

"Wij hebben Specialized als fietssponsor, maar het materiaal moet wel zelf aangekocht worden. Die trappers zijn 2 jaar oud en dat begint zijn sporen na te laten", legt Desmedt uit.

Die uitspraak zorgt voor consternatie aan de tafel van Vive le Vélo. "Ik kan het niet geloven", zegt ex-renner Dirk De Wolf. "Daar zou ik nu zelfs niet mee fietsen! Als beroepsrenner zou ik nooit met zo'n fiets starten. Wat een reclame voor de materiaalsponsor."

"Het is verrassend om dat materiaal te zien bij een profploeg", zegt Sep Vanmarcke. "Zeker bij iemand als Sagan, die toch jarenlang de beste renner ter wereld was. Die moet dan met zo'n beschadigde fiets rijden."

"Ofwel worden we hier erin geluisd ofwel is dit wraakroepend in 2023", is de slotconclusie van Karl Vannieuwkerke.