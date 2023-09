Peter Sagan wint met dernycriterium in Wetteren zijn laatste koers in België

Een verrassing was het niet, maar de 10.000 wielerfans in Wetteren hebben er toch van genoten: de zege van Peter Sagan in het jaarlijkse dernycriterium. De 33-jarige renner van TotalEnergies stopt er binnenkort mee en is bezig aan zijn afscheidsrondje. "Of dit mijn allerlaatste wegkoers is in België? Meer dan waarschijnlijk wel."