Promovendus als revelatie, verrassing tussen palen én geloof in blauw-zwarte titel: de JPL-enquête onder de loep

vr 18 oktober 2024 06:15

Bij de eerste balans komen duidelijke conclusies bovendrijven. Na 10 speeldagen in de Jupiler Pro League kreeg de Sporza-surfer de kans om zich nu al uit te laten over de sterren, de verrassingen en teleurstellingen. Wie pakt een podiumplek in onze JPL-enquête? En wat vindt analist Wim De Coninck van jullie oordeel? Dit zijn de resultaten onder de loep.

Wie is de speler van het seizoen tot dusver?

Tjaronn Chery, Colin Coosemans en Daan Heymans. Die drie spelers vullen het podium van beste speler na 10 speeldagen volgens de Sporza-surfer. "Een mooie keuze", oordeelt Wim De Coninck. "Vooral Coosemans en Heymans zijn opvallend, want die twee waren toch afgeschreven, zogezegd." Bij de topschutter op dit moment - de aanvallende middenvelder van Charleroi - blijft de analist even stilstaan. "Heymans werd uitgefloten vorig jaar door zijn fans, omdat hij erg moeilijk afwerkte. Zo ontstond er haast een haatverhouding. Nu geeft hij echt een straf antwoord als doelpuntenmaker in een rol van infiltrerende middenvelder." "Maar topschutter? Dat zie ik hem op het einde van de rit niet worden." Afwachten of hij aan het einde van het seizoen nog opduikt op het podium.

Speler % stemmen 1. Tjaronn Chery (Antwerp) 22% 2. Colin Coosemans (Anderlecht) 20% 3. Daan Heymans (Charleroi) 12%

Topschutter Daan Heymans mag mee op het podium.

Wie was tot dusver de beste transfer?

Logisch dat ook de beste speler van het seizoen tot dusver ook de beste aankoop is. Chery kwam afgelopen zomer naar Antwerp op zijn gezegende voetballeeftijd van 36 jaar. Toch vormde dat cijfer allerminst een struikelblok met een goede start bij de Great Old. "Vooral die twee goals tegen Beerschot geven hem een berg krediet", knikt De Coninck. "Maar ik moet zeggen: ik zag hem vorig jaar al bezig in de Champions League met Maccabi Haifa ... Ook daar had hij een voet in elk hoogtepunt van de wedstrijd." "Hij loopt nog heel vlot voor zijn leeftijd en is altijd scherp. Ook al is het een routinier die al in elke uithoek van de wereld gezeten heeft - denk ook aan China. Toch is Chery een belangrijke aanwinst in de leuk voetballend team van Joans De Roeck."

Speler % stemmen 1. Tjaronn Chery (Antwerp) 31% 2. Christos Tzolis (Club Brugge) 20% 3. Mathias Delorge (KAA Gent) 10%

Tjaronn Chery is de beste speler én aankoop volgens jullie.

Wie was tot dusver de beste doelman?

Wie had dat gedacht voor het seizoen? Niet een dure buitenlandse vogel, wel Colin Coosemans staat tussen de palen bij Anderlecht en prijkt bovenaan jullie klassement van beste doelman tot dusver. Dat heeft hij helemaal aan zichzelf te danken. "Coosemans was er bij Anderlecht zuiver nog bij om teambuildings te organiseren en lol te trappen. Nu blijkt zijn niveau hoger te zijn dan dat van Schmeichel", is ook onze analist verbaasd. "Dat hij tussen de palen moest staan bij paars-wit, kwam er na een "nood breekt wet"-situatie. Maar kijk, hij pakt gewoon punten en bewijst dat hij als nummer 1 mag doorgaan." En het is de reden dat hij gevestigde waarde en ex-Duivel Simon Mignolet en Davy Roef voorblijft.

Speler % stemmen 1. Colin Coosemans (Anderlecht) 42% 2. Simon Mignolet (Club Brugge) 16% 3. Davy Roef (KAA Gent) 14%

Colin Coosemans doet Schmeichel vergeten bij Anderlecht.

Wie was tot dusver de beste coach?

De vraag wie coach van het seizoen is tot dusver, wordt ook beantwoord door een blik op het klassement. Thorsten Fink loodste KRC Genk naar de leidersplek met 22 op 30. Toch is hij de enige buitenlandse coach in de top 3 - al heeft hij een ruime voorsprong. Een evolutie die De Coninck graag ziet gebeuren. "Het is toch wel opvallend dat er meer Belgische coaches aan het roer zijn dan afgelopen jaren. Antwerp, Gent, Anderlecht, Club, Westerlo, Dender, Union, Charleroi en STVV. Dat is een mooie evolutie na tijden waarin slechts 3 of 4 clubs een T1 van eigen bodem hadden", meent hij. "Hier in België denkt men al snel dat buitenlanders - en dat is ook met spelers - iets extra's gaan brengen. Maar we mogen ook trots zijn op jongens van eigen bodem, die vaak een grote stap wagen."

Speler % stemmen 1. Thorsten Fink (Genk) 41% 2. Jonas De Roeck (Antwerp) 17% 3. Wouter Vrancken (KAA Gent) 8%

Thorsten Fink leidde Genk naar de leidersplaats.

Welke club was tot dusver de grootste revelatie?

De ene promovendus is de andere duidelijk niet. Terwijl Beerschot de rode lantaarn stevig in handen heeft, werpt Dender zich voorlopig op tot revelatie van het seizoen. "En ik had het net andersom verwacht", glimlacht De Coninck. "Ik keek wel heel wat wedstrijden in tweede klasse en zag dat Timmy Simons een duidelijk plan had met Dender, dat leuk voetbalde. Maar dat Vincent Euvrard nadat hij verketterd werd bij Zulte Waregem zo zou terugkeren? Zo zie je toch maar wat hij in zijn mars heeft." Ook Westerlo en Simons verdienen een pluim van de analist: "Hij trekt dezelfde lijn gewoon door. Ik verwacht dat ze links of rechts wel nog eens kunnen verrassen."

Club % stemmen 1. Dender 39% 2. Westerlo 15% 3. Racing Genk 15%

Promovendus Dender verrast vriend en vijand.

Welke club was tot dusver de grootste teleurstelling?

Over naar de minder fortuinlijke promovendus, dan. Beerschot zit in de hoek waar de klappen vallen met 2 op 30. "Ik lees dat de ploeg in het stadion moet trainen, omdat het geen oefenveld ter beschikking heeft. Dat zegt genoeg, niet?", opent De Coninck. "De greenkeeper heeft al ontslag genomen, omdat hij er gek van werd. Al is het wel goed dat Kuyt nog niet de bons kreeg, want ik denk niet dat er een trainer is die deze ploeg kan redden. Daarenboven liep alles wat kon fout lopen al verkeerd." Ook Cercle Brugge stelde (zijn) fans teleur met zijn seizoensbegin. Vorig jaar bikkelde het nog in de Champions' Play-offs, nu staan Muslic en co. op een voorlaatste plek te bengelen. "Maar ach, Cercle zie ik wel nog een reeks neerzetten en zijn plek innemen bij de subtoppers van de Jupiler Pro League."

Club % stemmen 1. Beerschot 33% 2. Cercle Brugge 23% 3. Club Brugge 14%

Cercle Brugge kon niet meteen de draad oppikken van vorig seizoen.

Welke club wordt kampioen?

"15 op 30 is gewoon te weinig", klonk het bij Club Brugge nog voor de interlandbreak. Toch is het merendeel van de (eigen) fans nog overtuigd dat blauw-zwart opnieuw een remonte uit zijn hoed kan toveren. Sterker nog: Club scoort hoger dan de huidige leider Genk. "Geheel te wijten aan onze spannende competitie met het play-offsysteem en de halvering van de punten", haalt De Coninck zijn schouders op. "Daardoor zitten we tot mei op het puntje van onze stoel." Club bewees vorig seizoen al dat het weet hoe een reeks neer te zetten wanneer het moét. Zouden jullie nummers 2 en 3, Genk en Anderlecht, dit keer de Brugse plannen kunnen dwarsbomen?

Club % stemmen 1. Club Brugge 34% 2. Racing Genk 31% 3. Anderlecht 14%

De Sporza-surfer gelooft in een nieuwe remonte van Club Brugge.

Welke clubs degraderen?

Een club die niet meer te redden valt. Zo noemde Wim De Coninck Beerschot eerder al. Zo volgt hij jullie oordeel dat Beerschot de grootste degradatiekandidaat is. Al kan het aantal zakkers oplopen tot maximaal 3 ploegen. Wie vergezelt "de Ratten" naar het tweede niveau volgens de Sporza-surfers? KV Kortrijk en OH Leuven klinkt het volgens jullie overtuigend. De West-Vlamingen krijgen 22% van de stemmen achter hun naam, OHL versiert 16% van de stemmers.

Club % stemmen 1. Beerschot 32% 2. KV Kortrijk 22% 3. OH Leuven 16%