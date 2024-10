Machtige Wiebes en trio spurtbommen kleuren openingsdag WK baanwielrennen oranje, wisselend succes voor Belgen

Lani Wittevrongel pakte aan het begin van het jaar zilver in de scratch op het EK in Apeldoorn. "Daardoor is alles in een stroomversnelling geraakt", keek ze daar gisteren op terug.



"Intussen heb ik ook veel tijd doorgebracht op de piste. De druk is dan ook hoger dan in Apeldoorn, maar dit is nog maar mijn eerste WK."



"De concurrentie is bovendien moeilijk in te schatten. Ik heb een ideaal scenario in mijn hoofd, maar zal wel een goeie dag nodig hebben."