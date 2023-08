Primoz Roglic: "Ik wilde tikkeltje beter worden in Burgos en dat is gelukt"

Primoz Roglic sprak voor deze Ronde van Burgos, zijn eerste koers sinds de Giro, al over een vlekkeloze voorbereiding richting de Vuelta. De Ronde van Spanje gaat zaterdag van start.

Op zijn fiets heeft Roglic die woorden ook kracht bijgezet. Hij stelde gisteren zijn eindzege veilig met een extra ritzege als toefje slagroom op de taart.

"Het was goed om wedstrijdkilometers in de benen te hebben richting de Vuelta. Ik kwam hierheen om nog dat tikkeltje beter te worden en ik denk dat dat gelukt is", reageerde Roglic.

"Dit was een goeie generale repetitie", vulde Marc Reef, ploegleider bij Team Jumbo - Visma, aan. "Het voornaamste doel was om deze week de laatste stappen te zetten richting de Ronde van Spanje en daar zijn we in geslaagd."

"De temperaturen, het parcours en de manier van koersen zijn vergelijkbaar met wat straks volgt. Ook de renners die de Vuelta zullen rijden, hebben getoond dat ze klaar zijn."

"Jan Tratnik heeft een lange revalidatie achter de rug, maar hij toonde hier een zeer hoog niveau. We winnen de ploegentijdrit, twee etappes en het eindklassement. Daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn.”