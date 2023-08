Roze trui, maillot jaune en straks ook rood? Hoe Jumbo-Visma geschiedenis kan schrijven in de Vuelta

Met eindwinst in de Tour de France had Jumbo-Visma vorig jaar al een belangrijk ijkpunt gezet, maar de Nederlandse topploeg wil meer. Na de eindzeges van Primoz Roglic in de Giro en Jonas Vingegaard in de Tour de voorbije maanden, krijgt het in deze Vuelta de kans om een primeur te realiseren.

Team Jumbo - Visma heeft het sinds het begin van dit seizoen niet onder stoelen of banken gestoken. De gele trui in de Tour de France van vorig jaar was een bekroning voor al het werk en alle investeringen van de voorbije jaren, maar de Nederlandse maag knort onophoudelijk. "We willen geschiedenis schrijven", is het uitgangspunt dat in aanloop naar dit seizoen meermaals werd verkondigd. In de klassiekers zijn de intenties niet helemaal waargemaakt, in de rittenkoersen des te meer. Primoz Roglic verscheen dit seizoen aan de start van 4 etappekoersen en trok 4 keer met de leiderstrui naar huis. Jonas Vingegaard moest enkel in Parijs-Nice het hoofd buigen voor zijn concurrenten.

Primoz Roglic won in mei de Giro.

Maar de icing on the cake moet op zondag 17 september volgen: Jumbo-Visma probeert als eerste ploeg in één seizoen of kalenderjaar de 3 grote rondes te winnen. Roglic greep in mei op de voorlaatste dag de macht in de Giro, Vingegaard was heer en meester in de Tour. De andere ronderenners staan duidelijk in hun schaduw en met de gouden tandem wil Jumbo-Visma de clean sweep voltooien. Het is geen plan dat plotsklaps uit de gele koker is gerold: naar eigen zeggen had de sportieve staf in december al beslist om beide tenoren naar Spanje te sturen.

Jonas Vingegaard won dit jaar voor het tweede jaar op een rij de Tour.

Te hoog gegrepen voor Team Sky

Dat Jumbo-Visma intussen de fakkel heeft overgenomen van Ineos Grenadiers (en voorganger Sky), beseffen ook de Britten wel al langer. Maar dat Jumbo-Visma midden september realiseert wat Sky in zijn gouden decennium niet heeft kunnen verwezenlijken, dat zou toch nog wat extra zout in de wonde gooien. Ook het oppermachtige Sky heeft jarenlang geaasd op zo'n Grand Tour Grand Slam. In 2017 won Chris Froome de Tour en de Vuelta, maar in de Giro van dat jaar was Sky niet verder geraakt dan een 17e plaats van Mikel Landa. Froome won in 2018 ook de Giro, waardoor hij 3 op een rij scoorde, maar niet in hetzelfde seizoen. In datzelfde jaar zat Geraint Thomas op de gele troon in Parijs, maar in de Vuelta speelde Sky geen rol van betekenis in het klassement.

Giro Tour Vuelta 2023 Jumbo-Visma (Roglic) Jumbo-Visma (Vingegaard) 2022 Bora-Hansgrohe (Hindley) Jumbo-Visma (Vingegaard) Quick Step (Evenepoel) 2021 Ineos (Bernal) UAE (Pogacar) Jumbo-Visma (Roglic) 2020 Ineos (Geoghegan Hart) UAE (Pogacar) Jumbo-Visma (Roglic) 2019 Movistar (Carapaz) Ineos (Bernal) Jumbo-Visma (Roglic) 2018 Sky (Froome) Sky (Thomas) Mitchelton-Scott (S.Yates) 2017 Sunweb (Dumoulin) Sky (Froome) Sky (Froome) 2016 Astana (Nibali) Sky (Froome) Movistar (Quintana) 2015 Tinkoff-Saxo (Contador) Sky (Froome) Astana (Aru) 2014 Movistar (Quintana) Astana (Nibali) Tinkoff-Saxo (Contador) 2013 Astana (Nibali) Sky (Froome) Saxo Bank-Tinkoff (Contador) 2012 Garmin (Hesjedal) Sky (Wiggins) Radioshack (Horner) 2011 Lampre (Scarponi) BMC (Evans) Sky (Froome)

Ook individueel record voor Roglic?

In 1992 won Banesto met Miguel Indurain de Giro en de Tour en met Pedro Delgado had het ook een mannetje op het podium van de Vuelta, maar die Spaanse rittenkoers werd toen ook in april georganiseerd. Roglic kan zijn ploeg dus een mijlpaal schenken, maar gaat ook voor individuele glorie. Hij kan het record van Roberto Heras met 4 eindzeges evenaren. De Spanjaard won in 2000, 2003, 2004 en 2005. De Sloveense favoriet kan de eerste renner sinds Alberto Contador in 2008 worden die dubbelt met de Giro en de Vuelta. Ploegmaat Vingegaard kan dus in de voetsporen van Froome (2017) treden met de combinatie Tour en Vuelta. Vingegaard heeft weinig rode ervaring. Zijn enige deelname dateert van 2020 en toen effende hij mee het pad voor eindwinnaar Roglic. Met Sepp Kuss hebben ze alleszins hun talisman aan boord. Hij vierde dit jaar al de eindzege in de Giro en de Tour en was er bij in elke grote ronde die Jumbo-Visma in zijn geschiedenis al gewonnen heeft.