De ploegvoorstelling van de Vuelta: Evenepoel "doet zijn best om te winnen", Vingegaard ziet "supersterk" team

21 uur 04. "Het parcours is voor iedereen lastig", zegt rugnummer 1. "Ik zit vol vertrouwen dat we het supergoed kunnen doen de komende weken." .

21 uur 03. Het is een beetje een verrassing om hier te zijn, maar ik doe mijn best om weer te winnen met een sterk team rond mij. . Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

20 uur 57. Jonas Vingegaard staat na 2020 weer aan de start van de Vuelta. "Ik voel me zeer goed na de Tour", verzekert hij. "Of we moeilijk te kloppen zijn? Dit is een supersterk team, ja." .