Wordt Remco Evenepoel in de Vuelta in de tang genomen door 'het experiment van Jumbo-Visma'?

Remco Evenepoel verdedigt zijn titel in de Ronde van Spanje, maar waar hij het vorig jaar voornamelijk moest opnemen tegen Primoz Roglic (die dan ook nog eens uitviel), gooit Jumbo-Visma er deze keer met Tourwinnaar Jonas Vingegaard nog een extra ijzer in het vuur. Is dat niet wat te veel voor de wonderknaap uit Schepdaal? "Het wordt zeker niet makkelijk om opnieuw te winnen, al mogen we Remco's zege van vorig jaar ook niet minimaliseren", zegt Jan Bakelants. "Roglic is zeker beter dan vorig jaar ten tijde van de Vuelta. Voor de vorm van Vingegaard is het koffiedik kijken. Hij rijdt zijn 2e grote ronde in 3 maanden tijd. Staat de spanning nog op de benen? Wil hij er zelf voor gaan of rijdt hij meer in dienst van Roglic?" "Ik denk persoonlijk dat Vingegaard niet meer naar Spanje afzakt om voor Roglic te rijden. Hij start om een 2e grote ronde op een rij te winnen." 2 hanen op hetzelfde erf dus, zal dat geen problemen geven? "Volgens mij is dit een experiment bij Jumbo-Visma met het oog op de Tour van volgend jaar." "Ik denk dat Roglic graag nog eens de Tour wil rijden. Bij Jumbo-Visma willen ze testen of die twee 3 weken met elkaar overeen kunnen komen als ze op gelijke voet starten." "Het is geen nadeel om met twee te zijn, want Remco zit nu bij voorbaat in de tang. Maar ik zou wel eens willen zien wat Vingegaard doet als Roglic in de trui komt. Ik vind het een interessant experiment."

"Het zijn nog altijd de benen van de kopman die het verschil maken"

Experiment of niet, dat neemt niet weg dat Jumbo-Visma natuurlijk de Vuelta wil winnen. En dat zou dan ten koste van Remco Evenepoel gaan. Bakelants: "De druk ligt bij Jumbo-Visma. Met die ploeg en dat duo zijn ze de topfavoriet. Om de ronde te dragen en de Vuelta te winnen." "Er is al veel gezegd over de kwaliteit van Jumbo-Visma in vergelijking met Soudal-Quick Step. Dat klopt ook wel, maar de eerste keer dat Pogacar de Tour won, had hij ook geen indrukwekkende ploeg, terwijl Jumbo-Visma daar een imposante armada tegenover zette." "Het is dus niet omdat je ploeg minder sterk is dat je bij voorbaat minder kans hebt. Het zijn nog altijd de benen van de kopman die het verschil maken." "Individueel zijn Vingegaard en Roglic niet noodzakelijk sterker dan Remco, maar als ze met 3 overschieten, moet hij er wel 2 controleren. Ik denk dat dat de doorslag zal geven. Als die 2 elkaar vinden, tenminste." "Voor Remco zou het een enorm voordeel zijn als meteen zou duidelijk worden wie de echte kopman wordt bij Jumbo-Visma. Dan heb je 1 ankerpunt waarop je je kunt fixeren. Maar Jumbo-Visma zal die keuze zo lang mogelijk uitstellen."

Verschil maken in de bergen?

Vorig jaar legde Evenepoel de basis van zijn eindzege in de tijdrit. Nu moet er een pak meer geklommen worden in vergelijking met 2022, al is er wel een ploegentijdrit en een kortere individuele chrono.



"Voor die ploegentijdrit op de openingsdag verwacht ik een pyrrusoverwinning voor Jumbo-Visma", zegt Jan Bakelants. "Al is het wel een kans voor hen om iemand anders uit de ploeg de leiderstrui te gunnen." "14 kilometer, dat is niet zo lang. Ik denk dat Remco in zijn eentje bijna sneller is dan met zijn ploeg. Zeker als het een technisch parcours is. Die andere jongens zullen vooral het wiel van Remco moeten houden, anders rijden ze in de weg." "In de individuele tijdrit zal hij wel minder tijd nemen dan vorig jaar. Toen verpulverde hij de tegenstand. Vingegaard maakte ook indruk tegen de klok in de Tour." De bergritten liggen verspreid over de 3 weken, met een eerste al op dag 3. "Daar zal het klassement al in een plooi vallen, al denk ik dat de verschillen nog vrij klein zullen blijven." "Net als de Giro zoeken ze bij de Vuelta al een tijdje die extreme hoogtemeters op. Toch blijft het bijna altijd spannend tot het einde van de 3e week." Bakelants stipt ook de laatste bergrit aan, op de voorlaatste dag. Een onophoudelijke aaneenschakeling van beklimmingen tussen Manzanares en Guadarrama. "Dat is echt een rit die uitnodigt tot een wanhoopspoging van Remco, mocht hij op dat moment niet in de leiderstrui rijden."

Zijn er kapers op de kust?