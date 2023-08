Straf: Las Vegas-speelster A'ja Wilson evenaart WNBA-record met 53 punten in één wedstrijd

Met 53 punten was A'ja Wilson goed voor bijna de helft van de punten van Las Vegas, dat met 100-112 ging winnen bij Atlanta. Wilson scoorde 16 van haar 23 shots en gooide ook 20 van haar 21 vrijworpen binnen. De 27-jarige Amerikaanse plukte ook no 7 rebounds en zette 4 blocks.

Wilson evenaart met 53 punten in één wedstrijd het WNBA-record van de Australische Liz Cambage. Zij maakte in 2018 precies evenveel punten.

"Ik weet niet wat voor wezen zij is. Ze loopt als een hinde, springt als kat en vangt ballen als Spiderman. Ze is heel bijzonder", sprak Las Vegas-coach Becky Hammon na de wedstrijd.

Las Vegas telt dit seizoen al 29 zeges in 33 wedstrijden. Daarmee staat de titelverdediger afgetekend eerste. Op 10 september eindigt het reguliere seizoen, 3 dagen later gaan de play-offs van start. Ten laatste op 20 oktober is de kampioen bekend.