De emotionele week van 3x3-team Antwerp: "Ontlading na onze WorldTour-zege was groot"

"Onze start in Lausanne was nochtans moeizaam, maar we zijn gegroeid. Het was ook onze eerste keer met deze line-up en bovendien hadden we een moeilijke week gehad, met de schorsing van Nick Celis. Als je die moeilijkheden kunt overwinnen en toch je 1e WorldTour van het jaar winnen, dan zijn de ontlading en de euforie groot."

Uitblinker was de 26-jarige Jonas Foerts, die pas onlangs definitief de overstap maakte van 5x5 naar 3x3 . En met succes dus, want in Lausanne werd Foerts verkozen tot MVP van het toernooi.

De Servische nummer 1 van de wereld Ub had tot nog toe alle WorldTour-toernooien gewonnen dit seizoen, maar aan die straffe reeks kwam afgelopen weekend dus een einde. Ub verloor in de kwartfinales en het was uiteindelijk Antwerp dat in en tegen Lausanne de Zwitserse WT-manche won.

We hadden een moeilijk week met de schorsing van Nick Celis. Als je dan toch die 1e WorldTour van het jaar wint, is de ontlading groot.

Van Oosterwyck speelt bij tweedeklasser Guco Lier, waar 3x3-bondscoach Steve Ibens headcoach is. "Hopelijk helpt ons dat", glimlach Foerts. "Vic is onze 1e keuze. Ik denk dat snel bekeken zal worden hoe we dat kunnen oplossen."

"Er mag niemand meer geblesseerd geraken en we hopen dat we voor de rest van het seizoen kunnen rekenen op Vic. Anders hebben we een probleem", beseft Foerts.

Foerts over overstap naar 3x3: "Financieel ingeleverd"

Veel tijd om van hun zege in Lausanne te genieten, krijgen de Antwerp-spelers niet. Komend weekend trekken ze al naar Hongarije, waar ze titelverdediger zijn op de WorldTour-manche in Debrecen.

"We hebben nu vertrouwen getankt, maar in Debrecen zal de tegenstand opnieuw enorm sterk zijn. In 3x3 is het elke match opnieuw knokken. Als je hoogmoedig bent of blijft hangen in de euforie, kan het snel voorbij zijn", weet Jonas Foerts, die nu samen met Dennis Donkor een dodelijk duo vormt van achter de tweepuntlijn.

"Je voelt wel dat tegenstanders er fysiek sneller door zitten, omdat ze nu moeten focussen op 2 shotters die ze overal moeten volgen. Door onze tweepunters kunnen we ook heel snel een achterstand ongedaan maken. Iedereen in onze ploeg wordt uitgespeeld op zijn sterktes. Dat is heel belangrijk in 3x3."