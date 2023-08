NBA Hall of Fame: plaatsje voor Europeanen Tony Parker, Dirk Nowitzki en Pau Gasol, die Kobe Bryant eert

Vannacht bracht de NBA hulde aan de "Class of 2023", de oud-spelers die hun intrede mochten maken in de mythische Hall of Fame.



Met Tony Parker, Dirk Nowitzki en Pau Gasol mochten drie European het podium op. Nowitzki ontpopte zich tot een van de beste schutters in de NBA-geschiedenis. Hij leidde de Mavericks bovendien naar hun enige titel in 2011.



Gasol kroonde zich op zijn beurt tot kampioen met de LA Lakers in 2009 en 2010, in de rol van luitenant van Kobe Bryant. Verder werd hij ook wereldkampioen in 2006 en tot drie keer toe Europees kampioen (2009, 2011 en 2015).



Parker, Europees kampioen met Frankrijk in 2013, sleepte vier titels (2003, 2005, 2007 en 2014) in de wacht met de Spurs. Bovendien was hij de eerste Europese MVP in een finale, in 2007.