Artuur Peters peddelt naar halve finales 1.000 meter op WK kajak

Het WK in Duisburg is een belangrijke afspraak voor de kajakkers, omdat er ook olympische tickets te verdienen zijn.



Artuur Peters is alvast goed vertrokken, want in de K1 1.000 meter won hij zijn reeks. Hij zette de 9e tijd neer van alle halvefinalisten. Om de finale te halen zal het dus nog iets sneller moeten.



Als Peters de top 7 haalt, dan is hij verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. Ook op de K2 500 meter probeert hij met Bram Sikkens Parijs te halen. Hiervoor moeten ze de top 6 halen.



Ook Peters' zus Hermien komt later op dit WK nog in actie, samen met Lize Broekx.