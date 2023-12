Union pakt prestigieuze zege tegen Liverpool, maar overwintert wel in de Conference League

Union - Liverpool in een notendop:

Stunt niet genoeg: Ondanks de prestigieuze zege tegen Liverpool mag Union niet overwinteren in de Europa League. Door de zege van Toulouse in LASK wordt het doorverwezen naar de Conference League.

Man van de Match : Amoura of Puertas? De jongste weken een moeilijke keuze tussen de twee uitblinkers bij Union. Beiden goed voor een goal en voortdurende dreiging bij de Brusselaars. Ook tegen de leider in de Premier League.

Droomavond in het Astridpark

Gelukkig voor de thuisploeg hinderde dat vooral de jonge ploeg van Liverpool . Want de leider in de Premier League eiste dan wel het balbezit op, dreiging leverde dat niet op.

Hoop op een ticket voor de knock-outfase van de Europa League en Cercle-coach Miron Muslic - mét geel-blauwe sjaal - op post als supporter . Enkel de grasmat in het Astridpark was niet voorbereid op een stuntavond voor de Belgische club.

Bij Liverpool vroegen ze zich even af waar de buitenspellijn bleef. Ongeveer 7 minuten, want dan mocht een eenzame Quansah controleren, aanleggen en de gelijkmaker in doel trappen na een hoekschop.

Sterker nog: het was Puertas die zijn naam nog eens op het scorebord zette. Al gooide hands van Lazare roet in het eten. Ook Nilsson miste een grote kopkans op de 3-1.

Alles te herdoen voor Union, dat meer verdiende. Dus nam Puertas zijn ploeg bij de hand. Een knal in de korte hoek zorgde voor dolle vreugde in Anderlecht.

Blessin: "Had hier voor getekend"

Alexander Blessin (trainer Union): "Natuurlijk ben ik blij met deze prestatie. Er ontbreken natuurlijk wat sterren bij Liverpool, maar het was een geweldige avond."

"We overwinteren in Europa, dat was het grote doel. Amoura "Speedy Gonzales" geeft ons veel flexibiliteit om ook verdedigend te spelen. Al zorgt het hele team ervoor dat hij scoort."



"Waar het misgelopen is deze campagne? Dat is moeilijk om te zeggen. In Linz, waar we stomme goals slikken? Of tegen Toulouse, waar we toch eens van moeten winnen? Ach, voor acht punten had ik op voorhand getekend."