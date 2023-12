Cercle-coach Miron Muslic is man van zijn woord en supportert voor Union mét sjaal: "Hopelijk breng ik geluk"

Belofte maakt schuld. Miron Muslic, de coach van Cercle Brugge, beloofde na de confrontatie met Union dat hij zou supporteren voor de Brusselaars tegen Liverpool. En dus staat de T1 nu te blinken met een geel-blauwe sjaal in het Astridpark. "Ik ga me zeker proberen te gedragen", lacht Muslic.

"Ik ben fan van Union, ik kom zeker supporteren voor ze tegen Liverpool."

Een uitspraak van Miron Muslic na de competitiewedstrijd in Brussel twee weken geleden. Op de avond van de waarheid voor Union, is de coach van Cercle Brugge paraat in het Astridpark. Dat mét bijhorende sjaal.

"Ik betuig gewoon mijn respect voor Union", glimlacht Muslic. "Er is een zeldzame vriendschap tussen de fans van Union en Cercle Brugge. Dat moeten we vieren, dus ik hoop dat ik voor geluk zorg vanavond."

"Ik weet niet van waar het komt, want ik heb het nog nooit gehoord, maar het is erg mooi voor het voetbal dat het kan. We zijn beide sympathieke clubs. Ik ga mezelf proberen te gedragen. Hopelijk zie ik een geweldige wedstrijd met een goed resultaat voor Union."