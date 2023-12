Twee doelpunten in 5 minuten volstaan net voor Union om Cercle Brugge af te houden

Union einde 2 - 1 Cercle Brugge 27' - Doelpunt - Mohamed Amoura (1 - 0) 31' - Doelpunt - Gustaf Nilsson (2 - 0) 33' - Doelpunt - Kevin Denkey (2 - 1) 48' - Geel - Kevin Denkey 49' - Geel - Thibo Somers 63' - Verv. Boris Popovic door Senna Miangue 64' - Verv. Alan Minda door Yann Gboho 65' - Verv. Gustaf Nilsson door Kevin Rodríguez 73' - Verv. Mohamed Amoura door Dennis Eckert Ayensa 73' - Verv. Mathias Rasmussen door Lazare Amani 76' - Verv. Flavio Nazinho door Kazeem Olaigbe 79' - Geel - Nils de Wilde 88' - Verv. Nils de Wilde door Romaric Etonde 90+1' - Verv. Alessio Castro-Montes door Casper Terho 90+1' - Verv. Cameron Puertas door Noah Sadiki 90+3' - Geel - Charles Vanhoutte Jupiler Pro League - speeldag 16 - 03/12/23 - 19:17 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 27' Mohamed Amoura 27' Mohamed Amoura 1 - 0 31' Gustaf Nilsson 31' Gustaf Nilsson 2 - 0 33' Kevin Denkey 2 - 1 Kevin Denkey 33'

Union behoudt zijn bonus van 4 punten op eerste achtervolger Anderlecht. Op een winterse voetbalavond wezen Amoura en Nilsson de leider de weg tegen lastige klant Cercle Brugge. Goalgetter Denkey antwoordde snel, maar een tweede tegentreffer viel niet.



Union - Cercle Brugge in een notendop:

Sleutelmoment: In minuut 27 opent Amoura de score, 4 minuten later staat ook de 2-0 al op het bord. Denkey scoort 2 minuten later wel de aansluitingstreffer, maar Cercle zou de achterstand nooit meer kunnen ombuigen. Man van de Match: Amoura was bij beide goals betrokken en toont zo opnieuw dat hij van enorme waarde is voor Union. Hij zou ook nog tekenen voor de 3-1, maar die wordt uiteindelijk terecht afgevlagd. Opvallend: De reeks van Union blijft maar duren. In de laatste 10 wedstrijden verloor het geen enkele keer, enkel een gelijkspel tegen Gent zorgt ervoor dat het rapport niet perfect is. Opvallend (2): Zowel de naam van Amoura als die van Denkey verscheen vandaag nog maar eens op het scorebord. Beide aanvallers zitten aan 9 en 11 goals, maar gaven in onze competitie nog geen enkele assist.

Dubbele klap in 5 minuten

Met Union-Cercle Brugge kregen we op papier een aantrekkelijke afsluiter van de 16e speeldag. Ook op de grasmat - die door de hevige sneeuwval even onbespeelbaar leek - kregen we uiteindelijk een erg smakelijk nagerecht van deze voetbalzondag voorgeschoteld. Zowel de Brusselaars als de Bruggelingen startten aan de partij met open vizier, met al vroeg kansjes aan beide kanten tot gevolg. Toch waren het de bezoekers van Cercle die de wedstrijd na de openingsminuten in handen namen. Dat overwicht verzilveren met een doelpunt, lukte dan weer niet. Integendeel, vlak voor het halfuur was het Union dat gevleid op voorsprong kwam via Amoura. De pijlsnelle aanvaller ontsnapte in de rug van de defensie en legde de bal knap weg. En nog geen 5 minuten later was de zware klap voor Cercle Brugge helemaal een feit. Opnieuw wist Amoura ruimte te vinden in de rug van de verdediging, deze keer opteerde hij voor de voorzet. Lapoussin kraakte zijn volley, maar vond zo wel nog Nilsson, die kon binnenlopen.

Spanning tot het eind

Wedstrijd gespeeld, zou je denken. Maar ook aan de overkant loopt een spits die voldoende heeft aan een halve kans. Op een vrije trap twee minuten na de 2-0 valt de bal voor de voeten van Denkey. Die poeiert het leer in de korte hoek en houdt Cercle zo in de partij. Maar in de tweede helft zouden de Bruggelingen beetje bij beetje wegdeemsteren en de controle aan de thuisploeg moeten laten. Op 20 minuten van het einde maakte Amoura eindelijk ook de verlossende 3-1, maar door buitenspel van assistgever Rasmussen ging dat feestje niet door. En dus bleef de spanning in het Dudenpark hangen tot aan het eindsignaal, want in een slotoffensiefje kon Cercle nog 2 keer dreigen. Maar de gelijkmaker viel niet meer en zo houden de Unionisten de 3 punten uiteindelijk verdiend thuis. Cercle ziet Antwerp en Club over zich springen in het klassement.

Miron Muslic: "Union is een geweldig team"

Miron Muslic (coach Cercle Brugge): "We laten hier een geweldige kans liggen om een punt mee te nemen naar huis. We hebben alles geprobeerd tot het eind, maar het mocht niet zijn. Union is genadeloos en straft alles af, daarom staan ze ook eerste. Maar we bewezen wel dat we topteams op verplaatsing ook aankunnen. En ik vind het een geweldig team. Bedankt voor de ontvangst en volgende week donderdag ben ik zeker aanwezig met een grote sjaal om voor hen te supporteren tegen Liverpool." Alexander Blessin (coach Union): "De omstandigheden waren niet makkelijk, maar ik ben blij met de zege. We moesten de partij wel vroeger beslist hebben, want nu werd het nog gevaarlijk. Ik zag enkele van mijn spelers met de rug naar de bal staan in de slotfase, ze zetten geen druk meer. Dat kon ons nog punten gekost hebben en dat vind ik dan ook onacceptabel. Maar dit was wel een goeie reactie na de partij tegen Toulouse. En dat Amoura boos naar binnen liep? Dat bespreek ik morgen wel eens met hem."