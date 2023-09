Supersub Amoura schenkt Union nog een puntje na ferme krachtmeting tegen Toulouse

Union komt met de schrik vrij. In de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd staat Moris pal wanneer hij nog oog in oog komt te staan met de spits van Toulouse. Geen eenzelfde scenario als in de eerste helft.

Union is aan zijn slotoffensief begonnen. Lapoussin stuurt Amoura nog eens diep. De Algerijn zet het leer meteen voor met de buitenkant van zijn voet, maar zijn scherpe voorzet vliegt voorbij alles en iedereen. Toulouse staat even met flanellen benen te verdedigen.

clock 69'

tweede helft, minuut 69. Doelpunt Union: 1-1. Dan toch! Union was in de tweede helft een pak gevaarlijker dan voor de pauze. Met succes. De vliegensvlugge Amoiura duikt de diepte in, rolt drie mannetjes op met een flukse dribbel en lepelt de gelijkmaker in de kortste hoek: 1-1. .