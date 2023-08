Anderlecht heeft met jonge Fransman Alexis Flips zijn broodnodige spelmaker beet

"We hebben een potje aangelegd door spaarzaam te zijn in de winter. In de zomer gaan we ons versterken." Jesper Fredberg, CEO Sports van Anderlecht, blijkt een man van zijn woord.

De Deen draait dezer dagen overuren, maar kon zaterdag wel al zijn 7de zomeraanwinst voorstellen: Alexis Flips. De 23-jarige Franse middenvelder komt over van Stade Reims voor naar verluidt zo'n 4 miljoen euro. Hij tekent voor 5 jaar.

Flips - die met het nummer 8 zal spelen - is de spelmaker waar coach Brian Riemer al een tijdje om vroeg. Vorig seizoen was hij bij Reims - dat 11de werd in de Ligue 1 - goed voor 6 goals en 6 assists.

De polyvalente middenvelder, een Franse jeugdinternational, kan zowel op de flank als in het centrum uit de voeten. Daar moet hij de aanvoer naar nieuwe spits Kasper Dolberg verbeteren. In zijn eerste twee competitiewedstrijden dit seizoen ontbrak het Anderlecht vaak aan de laatste pass.