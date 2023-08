Anderlecht overleeft penibel begin en slot en boekt krappe zege bij STVV

STVV - Anderlecht in een notendop:

STVV straft defensief geklungel bij Anderlecht niet af

N'Diaye verlost Anderlecht, Dreyer pakt rood

Bij Anderlecht kon het alleen maar beter in de tweede helft en die begon veelbelovend voor paars-wit. Vanuit een scherpe hoek nam Amuzu Schmidt onder vuur, maar de doelman kon de bal nog net in hoekschop deviëren.



Even later was het na een kort genomen vrije trap toch raak voor de bezoekers. Dreyer vond het hoofd van N'Diaye en die kopte zijn eerste voor Anderlecht binnen. Uit het niks stond paars-wit op voorsprong.



Meteen na de openingsgoal volgde al een domper voor de bezoekers. Dreyer ging ongelukkig op de achillespees van Bocat staan en kreeg eerst geel, maar na tussenkomst van de VAR werd dat rood.



STVV slaagde er nauwelijks in om het numerieke overwicht uit te buiten. Dupé moest wel aan de bak op een knal van Koita, Sardella smoorde de herneming van Ito in de kiem. Diep in de extra tijd probeerde Koita het nog eens met een verre zwabberbal, maar weer hield Dupé de 0-1 op het scorebord.