Anderlecht herademt na felbevochten zege tegen Antwerp, Dolberg penaltyheld

Anderlecht - Antwerp in een notendop:

Dolberg breekt de ban vanaf de penaltystip

De 3-0-overwinning in de galawedstrijd tegen Ajax zorgde voor enthousiasme bij paars-wit, maar het was vorige week ruw ontwaken voor de Anderlecht-supporters door de non-prestatie tegen Union.



Brian Riemer greep in voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen en zette met Sardella, Stroeykens en Leoni drie youngsters in de basis. Bij Antwerp kreeg Muja de voorkeur op Kerk.



Tegen Union kon Anderlecht nauwelijks kansen creëren en dat euvel bleek nog niet verholpen. Ook Antwerp was in hetzelfde bedje ziek. "Geschiedenisloos", zo vatte radiocommentator Peter Vandenbempt een bedroevend eerste halfuur samen.



Het slotkwartier van de eerste helft bracht geen beterschap, maar in de extra tijd was er plots toch opwinding. N'Diaye ging in de zestien gretig onderuit na contact met Alderweireld en de bal ging op de stip. Dolberg liet de kans niet liggen en maakte met een feilloze penalty zijn eerste competitietreffer voor paars-wit.