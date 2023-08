Hoofdredacteur van Bahamontes typeert legendarische renner: "Haat voor kasseien en geur van bier en frieten"

11 ritzeges in de grote rondes, 1 keer eindwinst in de Tour en 8 keer de beste klimmer van de wereld in de Rondes van Frankrijk en Spanje. Een palmares om u tegen te zeggen.

Maar dat was niet het enige wat voor magie zorgde rond de naam van Federico Bahamontes. "Het feit dat hij zo goed kon klimmen en al de rest eigenlijk niet", is een eerste vleugje karakter, weet Jonas Heyerick.

Zijn faam maakte hij ook door unieke verhalen, zoals "het ijsje". "Als je nu op zijn naam zoekt voor het ijsjesverhaal, kom je drie versies tegen", vertelt de hoofdredacteur van magazine Bahamontes.

"Hij is niet gestopt om een ijsje te eten en is ook niet gestopt om zijn concurrenten te overbluffen op een klim. Er waren gewoon twee spaken in zijn wiel kapot en moest op de top staan wachten. Hij had een kwartier voorsprong, dus hij vond er niets beters op om bij een ijskar een bolletje te gaan halen", werkt hij fantasietjes de wereld uit.

"In de afdaling verloor hij 12 minuten en zo kwam hij pas als 25e binnen."