David Silva moet stoppen door blessure, Kompany: "Tovenaar, jij was zo speciaal"

David Silva was eigenlijk nog niet van plan om te stoppen. Maar een zware kruisbandblessure in de voorbereiding bij Real Sociedad dwingen hem om toch vroeger dan verwacht zijn schoenen aan de haak te hangen.

"Vandaag is een trieste dag", zegt de 37-jarige Spanjaard in een emotionele boodschap op Instagram. "Het is tijd om afscheid te nemen van dat waar ik mijn hele leven aan gewijd heb."

"Het is vandaag ook tijd om afscheid te nemen van al mijn collega's, die als familie voor mij zijn. Ik zal jullie allemaal missen."

Vincent Kompany is een van de eersten om op het bericht van zijn ex-ploegmaat bij Manchester City te reageren: "De tovenaar!"

"Bedankt voor al die wonderlijke momenten, David. Jij was zo speciaal. Het was een eer om met jou het veld en de kleedkamer te mogen delen."

"Het leven na het voetbal is echt zo slecht nog niet. Er komen nog mooie tijden aan!"

Silva won met Manchester City 4 titels en 2 bekers. In Spanje won hij zowel met zijn eerste club Valencia als zijn laatste club Sociedad de beker. De creatieve middenvelder was ook een essentiële pion in de gouden generatie van Spanje, die goed was voor 1 wereldtitel en 2 Europese titels.