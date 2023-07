Jordi Meeus dolgelukkig na verrassende triomf op de Champs-Elysées: "Een onbeschrijflijk gevoel"

Het geluk spatte ervan af bij Jordi Meeus. Met een ultieme jump nam hij Jasper Philipsen te grazen op de Champs-Elysées. Zijn eerste Tour levert meteen een ritzege op en wat voor één.

"Dit is de mooiste dag uit mijn carrière. In de vorige sprints had ik het gevoel dat er meer inzat dan mijn resultaten lieten zien. Het ontbrak mij toen aan timing en positionering. Vandaag verliep alles perfect. Ik ben blij dat ik het kon afmaken."



"Ik voelde me de hele dag goed. In het begin ging het natuurlijk makkelijk, maar vanaf het moment dat we voluit gingen voelden mijn benen erg goed aan."

"Marco Haller leverde uitstekend werk om mij in de goede positie te brengen. Ik wist dat het wind op kop was en zat in het wiel van Pedersen. Die gaat vaak vroeg aan en dat was nu ook zo. Ik kon hem nog remonteren en het afronden op de streep."

"Dit is mijn eerste Tour en het was tot dusver al een heel mooie ervaring. Hier vandaag dan winnen geeft een onbeschrijflijk gevoel."

Is deze overwinning de boost die Meeus nodig had? "Ik hoop het. Het is sowieso mijn grootste overwinning tot nu toe. Het zal al een hele grote moeten zijn om dit te overtreffen."

Aan volgend jaar en een eventuele jacht op groen wil Meeus nog niet denken. "Dat is een ander verhaal, zeker als je ziet hoeveel punten voorsprong Jasper Philipsen heeft. Ik wil nu vooral genieten van deze overwinning.”