Met 6e ritzege komt Jasper Philipsen naast Tom Boonen in de Tourgeschiedenis

Jasper Philipsen beleeft de Tour de France van zijn dromen, maar hij fietst zich ook steeds meer in de Belgische geschiedenisboeken. Op zijn 25e zit hij al aan 6 etappezeges in de Ronde van Frankrijk, goed voor een plaats in de top 15 van alle Belgen in de Tour. Van alle actieve Belgen doet Wout van Aert met 9 zeges wel nog een stukje beter. Het record van Eddy Merckx lijkt momenteel nog onbereikbaar.