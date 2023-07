Ook zonder Mathieu van der Poel droogt Jasper Philipsen iedereen zuiver af

Voorin moeten ze nu toch al een tijdje beseffen dat het vandaag een maat voor niets wordt. Met al hun ervaring weten leeftijdsgenoten Oss (36) en Amador (36) wellicht nu al dat er vandaag niet meer dan wat publiciteit valt te rapen.





- Daniel Oss kennen we uiteraard als dé rechterhand van Peter Sagan. De Italiaanse krullebol reed in een ver verleden ook aan de zijde van Greg Van Avermaet bij BMC en staat bekend als de rockster van het peloton. In de klassiekers is de 3e plaats in de E3 van 2013 zijn mooiste resultaat.





- Andrey Amador reed lang in Spaanse loondienst bij Movistar en was vooral succesvol in Italië. Zo won hij in 2012 een Giro-rit, werd hij in 2015 4e in het eindklassement en pakte hij in 2016 als eerste Costa-Ricaan de roze trui.





- Matis Louvel is voorin de benjamin met zijn 23 lentes. Net als Oss en Amador won hij voorlopig 2x bij de profs, vorig jaar vierde hij in de Druivenkoers in Overijse. Hij is bezig aan zijn 2e Tour de France en woont in Luik door de studies van zijn vriendin.