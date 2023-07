Wout van Aert 9e in de sprint: "Zou teleurgesteld willen zijn, maar heb niet eens kunnen meedoen"

Wout van Aert blijft vruchteloos op zijn eerste zege in deze Tour de France jagen. Ook in Moulins gooide hij zijn hoed in de ring, maar veel leverde dat niet op.

"Met al die bochten in de finale was het belangrijk om vroeg in positie te zitten. Het verliep allemaal goed, ik zat perfect in de laatste kilometer."

"Maar plots werd ik van achteruit overspoeld. Ik kon nooit aan mijn sprint beginnen."

Van Aert schudde nog voor hij over de finish kwam met zijn hoofd. "Ik zou eigenlijk teleurgesteld willen zijn, maar nu heb ik niet eens gesprint. Meer kan ik er niet over zeggen."

"Als je het achteraf zou bekijken, zijn er altijd fases waar je het rechts of links misschien beter had kunnen doen. Maar dat is als ... als .... als."

"Chapeu voor Jasper (Philipsen) in ieder geval. Het is superknap dat hij zich elke keer in de goeie positie kan wringen. Dat is meer dan enkel geluk."