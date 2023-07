Jasper Philipsen is heer en meester: "Makkelijker met Mathieu, maar ik kan ook zonder hem winnen"

Jasper the master, dat is stilaan de nieuwe bijnaam van Jasper Philipsen. "Wat een ongelofelijke Tour", zei hij in het flashinterview.

"Ik besef nog niet helemaal hoe goed het gaat. Ik ben zo trots en ik ben zo blij met mijn vorm."

"Zonder problemen door de finale geraken is een uitdaging en we zijn er nu al 4 keer in geslaagd."

Mathieu van der Poel haakte ziekjes af. "Ja, héhé, ik kan het ook zonder hem."

"Ik ben blij dat ik het wiel vond van Dylan Groenewegen en hij zette vroeg aan. Ik kon hem nog remonteren."

Philipsen heeft nu evenveel ritzeges (6) als Tom Boonen en wint net als Tom Steels in 1998 4 sprints in 1 Tour.

"Ik zie nog een drietal kansen, al zullen er ook aanvallers zijn. Maar ik heb een mooie kloof voor groen en dat geeft me vertrouwen voor de Alpen."