Haatberichten voor Jasper Philipsen, Serge Pauwels: "Detox hielp mij in de Tour"

"Ik zou er uren doorheen kunnen scrollen, maar gelukkiger word je daar niet van. Dus ga ik me er ook niet mee bezighouden. Die berichten halen me dus zeker niet uit mijn evenwicht."

Ex-renner Serge Pauwels, commentator op Radio 1 in de Tour, (h)erkent het probleem. "Je zou geneigd zijn om te denken dat renners daar niet mee bezig zijn, maar niets is minder waar."

"Zoals onze bondscoach Sven Vanthourenhout onlangs nog zei: renners scrollen ook tijdens de Tour en bekijken de tv-uitzendingen of lezen de kranten. Dat mag je niet onderschatten."

"Ik herinner me 2015, het eerste jaar van MTN-Qhubeka in de Tour. Dat was nog bijna een ander tijdperk als je naar de sociale media kijkt."

"Onze ploegmanager zei toen: "Ik raad jullie aan om volledig van de sociale media te gaan en de commentaren niet te lezen.""

"Ik heb zo'n detox gedaan en mensen stuurden me wel berichten over artikels, maar ik had me er volledig van afgeschermd."

"Dat gaf me heel veel rust, maar ik kan begrijpen dat het soms iemand uit balans brengt."