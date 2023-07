Emotionele Matej Mohoric vecht tegen de tranen: "Het is zwaar en wreed om profrenner te zijn"

Twee keer eerder won hij al een rit in de Tour, maar het is duidelijk dat zijn nipte triomf in Poligny extra bijzonder was voor Matej Mohoric.

“Dit betekent veel, want het is zwaar en wreed om profrenner te zijn. Je ziet veel af in de voorbereiding, je offert veel op en je laat je familie vaak achter."

"Na enkele dagen hier besef je al dat iedereen heel sterk is. Soms had ik moeite om te volgen, op de Col de la Loze was ik helemaal leeg en de volgende dag moet je weer aan de bak. Soms denk je echt dat je hier niet op je plaats bent, want iedereen is zo sterk.”

Mohoric trok mee in de aanval en besefte dat hij moest reageren toen Kasper Asgreen aanviel. “Het was moeilijk om te volgen toen Asgreen versnelde. Ik was aan het afzien, maar ik besefte dat het de beslissende aanval was."

"Ik heb de mentale kracht gevonden om hem te volgen. Hij was zo sterk. Hij viel gisteren aan en won en vandaag had hij de moed om het nog eens te proberen.”