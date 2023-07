Sporza Tour onder de indruk van interview Matej Mohoric: “Je telkens opnieuw opladen, dat maakt wielrennen zo brutaal hard”

Matej Mohoric greep de winst in Poligny, maar nog meer dan met zijn ritzege maakte de Sloveen indruk met zijn emotioneel interview na afloop. Volgens Serge Pauwels verwoordde Mohoric perfect hoe zwaar het is voor de renners in de Tour. "Zijn interview komt echt wel heel dicht bij wat een renner dag in dag uit voelt.”

De pittige, negentiende etappe van Morains-en-Montagne naar Poligny werd afgelegd aan een gemiddelde snelheid van 49,13 kilometer per uur. Daarmee was het de op twee na snelste Tourrit van de 21e eeuw. Het toont nog maar eens aan hoe hoog het niveau ligt in deze Tour. In zijn emotioneel interview verwees ritwinnaar Matej Mohoric daar ook naar. “Hij vatte het heel mooi samen”, zegt Serge Pauwels. “Zijn interview komt echt wel heel dicht bij wat een renner dag in dag uit voelt.” “Het niveau ligt zo hoog en iedereen wil hard strijden voor die ritzege, want dat betekent zoveel in een carrière. Het gevecht van bij de start is zo wreed. Dan komen de beste renners naar voren en begint de koers opnieuw." "Het valt niet stil en in de finale komen er dan nieuwe aanvallen en moet je nóg eens door die pijngrens. Het is altijd een mentaal gevecht en vandaag heeft dat geloond voor Mohoric.” Voor de renners is de Tour een ware beproeving. “De dagen tikken maar weg, elke avond ben je laat in je bed en ben je moe. De dag nadien sta je weer aan de start en is het weer datzelfde gevecht. Je moet je telkens opnieuw opladen. Dat maakt die sport zo brutaal hard.”

In de finale komen er nieuwe aanvallen en moet je nóg eens door die pijngrens. Het is altijd een mentaal gevecht en vandaag heeft dat geloond voor Mohoric. Serge Pauwels

"Zelfs Bradley Wiggins was diep vanbinnen een twijfelaar"

Uit zijn interview bleek ook dat zelfs klasbakken als Matej Mohoric, renners met een straf palmares, aan zichzelf twijfelen. “Hij sprak echt de twijfel uit dat hij soms het gevoel heeft dat hij hier niet thuishoort", zegt Pauwels. "Dat is heel normaal. Bradley Wiggins heeft dat achteraf ook gezegd. Iedereen keek naar hem als diegene die Tour gewonnen had en Olympisch kampioen was geweest, maar diep vanbinnen was hij ook een twijfelaar en niet zeker of hij het wel zou kunnen." "Dat is heel herkenbaar. Ik heb nooit het niveau gehaald van iemand als Mohoric, maar elke keer sta je aan de startlijn en ben je bijna schietgebedjes aan het prevelen. Hopelijk lukt het vandaag, rijden ze niet te hard." "Je moet jezelf mentaal in de strijd storten om mee te zijn in de ontsnapping en risico’s te nemen. Terwijl je weet dat alle andere renners dat ook van plan zijn."

Elke keer sta je aan de startlijn en ben je bijna schietgebedjes aan het prevelen. Hopelijk lukt het vandaag, hopelijk rijden ze niet te hard. Serge Pauwels

"De koers wordt soms echt vervalst door de motoren"