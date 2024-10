Slachtoffer van hun eigen succes? Belgian Cycling schrapt premies voor medaillewinnaars

Gedaan met premies voor Belgische wielrenners die een medaille veroveren. Belgian Cycling moet hier en daar besparen, zeker na de succesvolle jaren die achter de rug liggen. "Want tussen 2019 en 2023 was er een verdrievoudiging van het aantal medailles. En dus ook van het aantal premies dat we moesten uitdelen."

Zouden Remco Evenepoel en Lotte Kopecky even balen? Als ze volgend jaar een zoveelste medaille toevoegen aan hun palmares, krijgen ze daar geen premie van Belgian Cycling meer voor.

Een maatregel die de wielerbond moet treffen om financieel gezond te blijven. "Het is een oefening die we over de laatste 4 jaar gemaakt hebben", legt CEO van Belgian Cycling Nathalie Clauwaert uit.

"Tussen 2019 en 2023 was er een verdrievoudiging van het aantal medailles. En dus ook van het aantal premies dat we moesten uitbetalen. We hebben geconstateerd dat het systeem - zoals het er jaren heeft gelegen - niet meer houdbaar is financieel."

Niet dat de toppers er écht wakker van zullen liggen, er is bijvoorbeeld wel nog steeds het prijzengeld van de UCI. Maar voor renners uit kleinere disciplines zal het toch een wezenlijk verschil maken. "Al is dat een kleine minderheid", verzekert Clauwaert.

"En het is een maatregel die we intern hebben afgestemd met de renners en bondscoaches. We weten dat het geen populaire maatregel is, maar we konden toch op begrip rekenen."