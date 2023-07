Details houden Kasper Asgreen en Soudal-Quick Step van tweede triomf: "De pedaalslag kwam net niet juist uit"

Een hele Tour vruchteloos jagen op een ritzege en dan schiet je bijna twee keer op rij raak. Het was een bijzondere tweedaagse voor Soudal-Quick Step. Kasper Asgreen was op papier de snelste van de koplopers, maar kon het dit keer net niet afmaken.

“Kasper had natuurlijk gisteren al de hele dag voorop gereden. Mohoric is ook niet traag, hij is één van de snelste in zo’n situatie. Bij een fotofinish kan het alle kanten uit", zegt ploegleider Tom Steels.

“Kasper zei zelf dat de pedaalslag net niet juist uitkwam om te jumpen. Het lag aan details vandaag.”

"Het was een pittige finale. Ik was meer dan verrast dat Kasper dit nog in de benen had. Eens ze weg waren, was het oorlog."

Steels zag Asgreen geen fouten maken in de loodrechte slotkilometer. "Je ziet de finish al van ver liggen en dan moet je geduld hebben. We wisten dat het van 500 tot 250 meter lichtjes naar beneden ging, dan moet je in tweede of derde positie kunnen zitten."

"Gelukkig ging O’Connor iets te vroeg en daar kon Kasper goed op anticiperen. Hij kon de kloof dichten en hij vertrok meteen. Het was kantje boord. Hij heeft de sprint perfect gereden. Het is meer een kwestie van 20 meter vroeger of later kunnen vertrekken om te winnen. Maar ze waren elkaar waard."