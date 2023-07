Sep Vanmarcke moet noodgedwongen een punt zetten achter zijn carrière. Een carrière met weinig overwinningen. Maar wel eentje die bol staat van de ereplaatsen. We zullen de coureur Sep Vanmarcke altijd herinneren als de renner "die het snelst over de kasseien kan rijden". Wat weet u over kasseivreter Sep Vanmarcke?