Sep Vanmarcke stopt per direct met koersen: "Kans op hartfalen als ik zou voortdoen"

Geboren: 28 juli 1988 in Kortrijk



Ploegen als prof:



2010-2010 Topsport Vlaanderen

2011-2012 Garmin

2013-2016 Blanco/Belkin/LottoNL-Jumbo

2017-2020 Cannondale/EF

2021-2023 Israel



Belangrijkste resultaten:



- 2e in Gent-Wevelgem (2010 en 2016)

- 1e in Omloop Het Nieuwsblad (2012)

- 2e in Parijs-Roubaix (2013)

- 1e in GP Impanis (2013)

- 3e in Ronde van Vlaanderen (2014 en 2016)

- 1e in Bretagne Classic (2019)

- 1e in Maryland Classic (2022)