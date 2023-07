Collega's zwaaien Sep Vanmarcke uit: "Een van de beste kasseienrenners van de laatste 10-15 jaar"

De wielerlevens van Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire kruisten elkaar bijna 20 jaar. "We koersen al heel ons leven met en tegen elkaar", zegt Keukeleire.

"We zijn allebei van het jaar 1988, dus we reden al sinds de jeugd samen, zij het toen nooit in dezelfde ploeg. Desondanks kwam ik altijd heel goed overeen. We gingen zelfs een paar keer samen op stage."

"Bij de profs heb ik 1 jaar samengereden met Sep, bij EF. Maar eigenlijk hebben we altijd een goeie relatie gehad. Sep is een toffe gast, waar iedereen goed mee omkwam."

Keukeleire noemt het "rotnieuws". "Er zal een moeilijke periode aanbreken voor hem. Het is nooit leuk als je moet stoppen met wat je het liefste doet."

"Ik vind dat Sep een heel mooie carrière achter de rug heeft. Na Boonen, Van Avermaet en nu Van Aert was hij toch een van de regelmatigste renners in de voorjaarsklassiekers."

"Sep stond er altijd, zelfs als hij eens een tegenslag had in de voorbereiding. Hij is een van de beste kasseienrenners van de laatste 10-15 jaar."