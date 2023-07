Kent Murray zijn Britse opvolgers? De sparringpartner van Nadal en een Duitse vechter

George Loffhagen

George Loffhagen kreeg in 2018 een volledige pagina in de Britse kwaliteitskrant The Times. De kop loog er niet om: "George Loffhagen is Great Britain’s best hope for life after Andy Murray".

Loffhagen had bij de junioren een handvol beloftevolle resultaten neergezet in de grand slams. Hij mocht zelfs de sparringpartner zijn van Rafael Nadal voor "The Championships". De Britse junior genoot van de uren op de baan met de Spaanse grandslamkampioen.

Helemaal in de ban van het tennis, besloot Loffhagen om te stoppen met school en alles op de sport te zetten. Maar de overstap van de junioren naar de profs bleek te groot. Loffhagen kon niet om met de druk, de verwachtingen van de pers, federatie en publiek en dus bleven de rackets na een tijdje in de tennistas.

Loffhagen ging weer wat studeren. Om financieel rond te komen tapte hij tot voor kort pinten en ruimde hij de tafels af in een roemruchte pub, The Marlborough Head in Marble Arch.