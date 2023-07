Dirk Gerlo wikt de kansen van de 7 Belgen op Wimbledon: "Vooral hopen op fitte Mertens"

Vanaf morgen treden maar liefst 7 Belgen in de arena op Wimbledon. Dat lijkt op een zelden geziene weelde te wijzen, maar volgens tenniscommentator Dirk Gerlo is het te voorbarig om met de fanfare uit te rukken.

"Als Mertens in orde is, mogen we toch iets verwachten"

Fysiek is het al een heel zwaar jaar geweest voor Elise Mertens. Ze heeft last van de lage rug, wat zeker op gras heel vervelend is, omdat je daar ook lager zit dan op hardcourt of gravel. Vorige week gaf Mertens op tegen Pliskova, puur uit voorzorg om Wimbledon niet in het gedrang te brengen. Het is wel een dunne koord waarop ze loopt. Het probleem zal niet volledig opgelost zijn. Zal ze wel risico's durven te nemen, bijvoorbeeld om een verre bal te gaan halen? Het zit ook gewoon in je hoofd. Je hebt ook de combinatie met het dubbelspel. Het is misschien toch allemaal belastender dan ze al jaren zegt of inschat. Mertens speelt in de eerste ronde tegen Hruncakova, een Slovaakse die ze dit jaar al versloeg op Roland Garros. Maar Hruncakova komt wel uit de kwalificaties en is dus gerodeerd. Ze moet zeker op haar hoede zijn. Anderzijds, Mertens kan goed tennissen op gras. Ze heeft al 2 keer de 1/8e finales gespeeld op Wimbledon. Als ze een beetje oké is, mogen we toch iets verwachten van haar.

De andere Belgen

Het is fantastisch dat we 7 Belgen op de hoofdtabel van Wimbledon hebben, maar als je hun loting ziet, dan zijn het geen eenvoudige opdrachten. Kimmer Coppejans: Hij komt net als Greet Minnen en Yanina Wickmayer uit de kwalificaties en heeft dus al 3 matchen overleefd. In zijn geval zelfs een vijfsetter in de laatste voorronde. Maar Coppejans is wel tegen Alex De Minaur uitgeloot, het 15e reekshoofd. Die speelde 2 weken geleden nog de finale van Queen's. David Goffin: Net geen halve finale vorig jaar op Wimbledon, maar hij is niet aan zijn beste jaar bezig. Hij treft met Nick Kyrgios de finalist van vorig jaar. De vraag is alleen: is Kyrgios wel fit? Hij heeft nog maar 1 match gespeeld sinds zijn knieblessure. In Stuttgart ging hij er meteen uit, voor Halle gaf hij forfait. Greet Minnen: Ze speelt tegen Jelena Ostapenko, een ex-grandslamwinnares. Ostapenko won onlangs nog het grastoernooi van Birmingham. Minnen schakelde vorig jaar wel Garbiñe Muguruza uit op Wimbledon, toch een ex-winnares van Wimbledon. Yanina Wickmayer: Het leukste vind ik misschien wel haar kwalificatie. Ze is intussen 33 jaar en mama. Ze staat sinds haar comeback op de drempel van de top 100. Het is al haar 14e deelname aan Wimbledon. Tegen Anna Blinkova (WTA-39) wordt het wel niet gemakkelijk. Ysaline Bonaventure: Ze speelt tegen de Chinese Bai Zhuoxuan, waar je nauwelijks iets over terugvindt. Die is nog heel jong, maar boekte wel al veel succes op een lager internationaal niveau. Maryna Zanevska: Zanevska neemt het op tegen Barbora Strycova, een Tsjechische die al 37 jaar is. In 2021 was Strycova gestopt, maar ze maakt nu een comeback. Ze is ook een voormalig halvefinaliste van Wimbledon. Al je dat allemaal bij elkaar neemt, dan reken je toch vooral op Elise Mertens om het ver te schoppen. En voor de rest misschien hier of daar een 2e ronde. Daar zal het wel bij blijven. Dirk Gerlo