Zware dobber voor David Goffin in Wimbledon: hij treft Nick Kyrgios in de 1e ronde

Met Nick Kyrgios als opponent werd David Goffin niet gespaard bij de loting. Vorig jaar stootte het enfant terrible door tot de finale op het Londense gras, waarin de Serviër Novak Djokovic te sterk bleek.

Goffin en Kyrgios stonden al 4 keer tegenover elkaar. Drie keer won de Australiër, één keer trok Goffin aan het langste eind. Hun laatste onderlinge duel dateert wel van 2017.

Nadat hij het vorig jaar tot in de kwartfinales schopte op het Londense gras, kreeg Goffin voor de komende editie een wildcard. De Luikenaar bereikte ook in 2019 de laatste 8.

Kimmer Coppejans verzekerde zich via de kwalificaties voor het eerst van een stek op de hoofdtabel van Wimbledon. Met De Minaur krijgt ook hij een klepper tegenover zich in de 1e ronde. De Australiër strandde vorig jaar in de 1/8e finales op Wimbledon. Vorig weekend was De Minaur nog verliezend finalist op Queen's.