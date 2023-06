Loting Wimbledon biedt kansen voor 5 Belgische vrouwen op de hoofdtabel

Elise Mertens, de hoogste geklasseerde Belgische, treft in de 1e ronde op Wimbledon de Slovaakse Viktoria Hruncakova. De twee namen het onlangs ook al tegen elkaar op tijdens de 1e ronde van Roland Garros, toen Mertens in 2 sets won.

Ysaline Bonaventure speelt in de 1e ronde tegen de Chinese Bai Zhuoxuan, de nummer 191 van de wereld.

Maryna Zanevska ontmoet met Barbora Strycova de 677 op de WTA-lijst. Strycova maakte onlangs haar comeback in het circuit nadat ze in 2021 gestopt was met tennissen. In 2019 haalde ze nog de halve finales in Wimbledon.

Yanina Wickmayer speelt in de 1e ronde tegen de Russin Anna Blinkova (WTA-39). Greet Minnen heeft op papier de moeilijkste loting van alle Belgische vrouwen, met Jelena Ostapenko (WTA-17).