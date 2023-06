Hoe kan Elise Mertens zichzelf bevrijden van blessureleed? "Ze moet dubbelspel jaartje overslaan"

Rekken, strekken en masseren. Elise Mertens stoomt zich op de kinétafel klaar voor Wimbledon. Op de Grand Slam in Londen neemt ze opnieuw het enkelspel én dubbelspel voor haar rekening. Dat terwijl ze de afgelopen weken sukkelt met een rugblessure. De juiste keuze? Kim Clijsters en commentator Dirk Gerlo delen hun bemerkingen.

Dinsdag 13 juni: Elise Mertens geeft op in de 1e ronde in Rosmalen. Maandag 26 juni: de 1e ronde is door dezelfde blessure ook het eindstation in Eastbourne. "Uit voorzorg", verneemt tenniscommentator Dirk Gerlo uit goede bron. De Belgische nummer 1 heeft last van haar onderrug en neemt geen overbodige risico's. "Haar voorbereiding valt zo wel in het water. Ze heeft weinig gevoel kunnen opdoen op het gras, al kan je dat ritme wel snel oppikken."

Krijgt Elise Mertens ook op Wimbledon af te rekenen met haar rug?

Week intensieve behandelingen

Dat Mertens ambitieus zal beginnen aan Wimbledon staat vast. Of haar rug het toelaat om diep in het rood te gaan wanneer het moet, is een ander gegeven. "Op Roland Garros lukte het om daarmee te spelen", meent Gerlo. "Maar op het gras van Wimbledon is het toch anders tennissen. Je moet lager zitten, wat extra belastend is voor de rug." En dus wordt het afwachten hoe die reageert. Op de bewegingen op het veld en de behandelingen ernaast. "In een week kan veel. Ik denk dat de intensiteit van de behandelingen zeer intens is op dit moment. Daarenboven is een pijnvrije tennisser ook een zeldzaamheid."

Dubbelspel bezorgde me extra focus, maar die werd me net te veel. Kim Clijsters

Toch stapelen de kwaaltjes zich op: knie, pols, schouder, onderrug... Het wordt stilaan een leger van blessures. Is het dan nog wel verantwoord om voor de combinatie enkel-dubbel te kiezen? "Mertens is verstandig genoeg om te weten wat de limiet is van haar lichaam", weet onze tenniskenner. En het dubbelspel leverde in haar carrière al heel wat pareltjes op. Vorig jaar nog triomfeerde ze op de prestigieuze WTA-Finals. "Daar haal je energie en adrenaline uit", zegt Kim Clijsters. Al komt ze ook meteen met een "maar" op de proppen...

Mertens (r) won de WTA-Finals aan de zijde van Koedermetova.

"Op een bepaald moment ben ik het zelf beginnen te voelen door een paar kleine blessures en de hectiek van de timing die moeilijk lag", vertelt de voormalige kampioene over haar ervaring met de combinatie. "Soms had ik het gevoel dat ik de bal niet goed stond te raken. Dan gaf het dubbelspel me een extra mogelijkheid om te focussen op kleine puntjes. Maar na een tijd werd al dat focussen me net te veel." "Ik weet dat Elise het heel graag doet en het is ook knap wat ze verwezenlijkt", stelt Clijsters, voor ze haar welgemeend advies deelt. "Maar ik denk dat ze het eens een jaartje aan de kant moet schuiven. Dan moet ze kijken of het haar in het enkelspel niet nét dat stapje verder brengt. In een tweede week van een Grand Slam heb je dat nodig." Afwachten of Elise Mertens dat advies ter harte neemt.