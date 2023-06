Kim Clijsters pleit voor meer instinctief tennis: “Mijn grote doorbraak kwam er niet door data”

In de wereld van het toptennis lijkt data langzaam maar zeker onmisbaar te worden. Toch zijn spelers en coaches die bewust terughoudend zijn als het gaat om het overmatig gebruik ervan.

Zo heeft het team van Carlos Alcaraz momenteel besloten om zich niet al te veel bezig te houden met data. Hun prioriteit ligt bij het ontwikkelen van de Spanjaard als een complete speler.

Een verstandige beslissing, vindt Kim Clijsters. Uit eigen ervaring weet ze dat spelers volledig overladen met analyses en statistieken niet altijd de beste benadering is:

"Sommige spelers stellen zich voor een match de vraag: is de gravelbaan iets trager of sneller? Of zijn de ballen wat zwaarder, of juist niet?"

"In mijn carrière heb ik daar nooit echt over nagedacht. Ik paste me simpelweg aan tijdens het spelen en voel dat intuïtief wanneer ik de baan betrad."