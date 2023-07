BEKIJK: Wimbledon geeft 8-voudig laureaat Roger Federer staande ovatie van 5 minuten

Federer speelde 22 keer op Wimbledon. Tussen 2003 en 2017 pakte hij zijn 8 titels, hij verloor ook nog eens 4 keer de finale, 1 keer was de halve finale het eindstation, 5 keer de kwartfinale.



Zijn kwartfinale in 2021 tegen de Pool Hubert Hurkacz was zijn laatste officiële enkelwedstrijd uit zijn carrière. Hij moest zich weer laten opereren aan zijn knie, maar raakte fysiek niet meer topfit. Waarop hij vorig jaar op de Laver Cup zijn zwanenzang beleefde aan de zijde van zijn goede vriend Rafael Nadal.



Wimbledon vond dat Federer een gepast afscheid verdiende en dat kwam er vandaag. Een vol Centre Court wachtte hem vanmiddag op. Toen hij uit de catacomben kwam, kreeg de tennislegende een staande ovatie van liefst 5 minuten.



Nadien kon hij tussen prinses Kate en zijn vrouw in de partij tussen titelverdediger Elena Rybakina en Shelby Rogers volgen: de Amerikaanse stuntte in de eerste set, maar de Kazachse stelde orde op zaken (4-6, 6-1, 6-2). Het Britse duel tussen Ryan Peniston en Andy Murray pakte hij ook mee.