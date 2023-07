BEKIJK: Roger Federer treedt op met Coldplay in Zürich

Wimbledon zet 8-voudige laureaat dinsdag in bloemetjes

Van Zürich gaat het morgen naar Londen voor Federer. Daar zal hij op de All England Club van Wimbledon met een speciale ceremonie in de bloemen gezet worden.



Acht keer won hij de grasgrandslam, in 2017 voor het laatst. In 2021 speelde de Zwitser zijn laatste officiële competitieduel op Wimbledon. Hij ging toen in de kwartfinale onderuit tegen de Pool Hubert Hurkacz.



De zomer dat jaar werd hij voor de 3e keer in 1,5 jaar geopereerd aan zijn rechterknie.



Chief executive Sally Bolton kondigde het nieuws van Federers huldiging aan. "Ik ben blij te kunnen zeggen dat Roger morgen bij ons zal zijn. We zullen een speciaal feestelijk moment organiseren op het Centre Court voordat de wedstrijden beginnen om hem te eren als de speler met de meeste enkeltitels bij de mannen hier op Wimbledon."