Andy Murray wint simpel, al verliest hij grasrally van 31 slagen: "Lang geleden dat ik me zo goed voelde"

"Het is lang geleden dat ik me fysiek nog zo goed voelde om aan Wimbledon te beginnen", vertelde de publiekslieveling. In 2013 was hij de eerste Brit in 77 jaar die nog eens kon triomferen op het heilige gras. In 2016 deed hij dat kunststukje nog eens over.



Murray zette in amper 2 uur Peniston opzij. Mogelijk was de aanwezigheid van Roger Federer een stimulans. "Het was ongelooflijk om in koninklijk gezelschap te vertoeven, maar ook met een tenniskoning in de buurt", verwees Murray in zijn interview op het veld naar prinses Kate en Federer in de koninklijke box.



"Het is geweldig dat Roger hier is om het toernooi te steunen. De laatste keer dat ik hier op het veld stond en hij aan het kijken was, was tijdens de Spelen van 2012. Hij zat in de box van Wawrinka en was tegen mij aan het supporteren. Het was leuk dat hij nu eens voor mij klapte na enkele mooie shots", kreeg de olympische kampioen van 2012 en 2016 de lachers op de hand.



De interviewer vroeg aan Federer wat hij van Murray's prestatie vond, de duimen van de Zwitser gingen de lucht in.



Murray, die 17 op 17 boekte aan het net, genoot: "Naarmate de wedstrijd vorderde, speelde ik bij momenten goed tennis. Er waren goede signalen. Het is lang geleden dat ik me fysiek nog zo goed voelde om aan Wimbledon te beginnen."



"De laatste jaren waren uitdagend. Ik hoop dat ik fit genoeg ben en klaar ben voor een mooie reeks."