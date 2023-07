Titelverdedigster Rybakina laat set liggen in 1e ronde: "Federer maakte me zenuwachtig"

Zou Jelena Rybakina (na Steffi Graf in 1994) de tweede Wimbledon-laureate worden die al in de eerste ronde strandt? Na één set tegen de Amerikaanse Shelby Rogers zag het er alvast zo uit.

De Kazachse begon na een matige start evenwel veel beter te serveren en gaf haar tegenstandster geen kans meer in de volgende twee sets. De titelverdedigster haalde opgelucht adem.

Dat 20-voudig grandslamwinnaar Roger Federer toekeek vanuit de Royal Box, had Rybakina stress bezorgd, verklaarde ze. "Dat was misschien waarom ik zo zenuwachtig was", zei ze. "Ik ben een grote fan van Federer."

"Eersterondewedstrijden zijn altijd moeilijk. Je moet wat in het ritme raken. Hopelijk wordt de volgende wedstrijd wat eenvoudiger."

Rybakina kende een moeilijke aanloop naar Wimbledon: ze moest op Roland Garros opgeven met een virusinfectie en verloor al snel op het grastoernooi van Berlijn.

Toch hoopt ze de tweede vrouw te worden die in de laatste 10 jaar twee titels op een rij kan pakken op de All England Club, na Serena Williams in 2015 en 2016.