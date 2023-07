Van Aert: "Achteraf gezien had Jonas iets meer kunnen doen, maar de kritiek is onterecht"

"Ik had even tijd nodig om de teleurstelling te verwerken", verklaart Wout van Aert waarom hij gisteren snel verdween na zijn 2e plaats.

"Natuurlijk hebben we met de ploeg besproken wat er gebeurd is. We willen altijd winnen en als dat niet lukt, bekijken we wat we beter konden doen. Het was ook geen gemakkelijke situatie in de finale."

Hoe zag Van Aert de rol van Jonas Vingegaard? "Hij heeft er wel voor gezorgd dat ik de kans had om voor de overwinning te gaan."

"Als hij na de Jaizkibel meewerkt met Pogacar - en we waren ver achter - dan heb ik geen kans op de zege. Hij had daar nochtans heel veel concurrenten voor het klassement op achterstand kunnen zetten."

"Als je ziet hoe het uiteindelijk is gelopen, had Jonas misschien meer kunnen doen op het einde. Maar dat is ook achteraf. Het is koers, geen Playstation. De kritiek op hem is dan ook onterecht."

Om de vraag of hier iets van blijft hangen, moet Van Aert lachen: "Nee, dit blijft niet hangen. De Tour is 3 weken. Er komen nog veel kansen, om te beginnen al vandaag."