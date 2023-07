Ploegleider Jumbo-Visma: "Natuurlijk was Van Aert boos, maar niet op zijn ploegmaats"

Wout van Aert gaf na zijn 2e plaats openlijk lucht aan zijn frustraties. Arthur van Dongen is niet verrast. "Het hoort bij een topper dat hij teleurgesteld is. Dat hoort ook bij onze ploeg, want we rijden altijd om te winnen", zegt de ploegleider bij Jumbo-Visma.

"Wout voelde dat het erin zat om in beide zware ritten mee te doen voor de zege. Het is logisch dat je dan baalt als je er zo dichtbij bent."

"Uiteraard was Wout boos nadien, maar niet op zijn ploegmaats. De pers probeert van alles te veroorzaken, maar daar laten wij ons niet door afleiden."

"Ik heb alles gehoord wat er in de bus en aan tafel gezegd is en er is helemaal niets aan de hand. Van Aert en Jonas Vingegaard zijn nog altijd vrienden, je mag me daar 100% in geloven."