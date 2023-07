"In Denemarken vinden ze de reactie van Van Aert overdreven"

Het is logisch dat elke wielervolger en zelfs analist naar de Ronde van Frankrijk kijkt met zijn eigen "nationalistische" bril. Zo kreeg Jonas Vingegaard in België na de etappe in San Sebastian de zwartepiet toegeschoven, omdat hij weigerde Wout van Aert een handje toe te steken.



Maar in Denemarken zien ze dat uiteraard anders, zo vertelt Sanne Jakobsen, journaliste bij tv-zender TV2. "Er wordt veel over het incident gesproken in Denemarken, want iedereen duimt natuurlijk voor een nieuwe Tourzege voor Vingegaard."

"Van Aert heeft voor de Tour gezegd dat hij niet voor groen gaat en dat geel voor Vingegaard het hoofddoel is. In dat licht vinden de mensen in Denemarken zijn reactie - het gooien met zijn fiets en bidon - dan ook overdreven."

"De Deense fans vinden dat Vingegaard het juiste heeft gedaan door geen energie te verspillen in de achtervolging. Hij zou zijn gele droom compromitteren als hij dat wel zou doen, is het verhaal. Vingegaard liet mij ook weten dat hij het gevoel had dat hij Van Aert al had geholpen door niet mee te werken met Pogacar na de Jaizkibel."