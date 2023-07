Ergernis bij José De Cauwer: "Na alles wat Wout van Aert voor Jumbo-Visma betekend heeft..."

"Vingegaard had een klein beetje meer ploegmakker moeten zijn"

"Dan is het geen kwestie van niet kunnen, maar wel van niet zien of niet willen. Neen, dat laatste zeg ik niet, maar hij ziet het werk misschien niet."

"Ik heb alle respect voor de Tourwinnaar, maar in dit geval had hij een klein beetje ploegmakker moeten zijn."

"Kelderman deed zijn ding, Benoot ook. Dan heb ik me nerveus gemaakt, want ik miste Vingegaard."

"Ik denk dat er toch wat foutgelopen is bij Team Jumbo - Visma . Van Aert moest zelf gaten dichten en controleren richting San Sebastian. Ik denk dat er vanavond over gesproken kan worden."

José: "Het is doodjammer voor Wout van Aert . Een gemiste kans. Die sterke ploeg raakte de controle toch kwijt. En hij was zelf heel erg teleurgesteld aan de finish. En met reden."

Er is wat foutgelopen bij Jumbo-Visma. Vingegaard reed geen meter op kop. Het lijkt me een kwestie van "niet zien".

"De ploeg had moeten zeggen: "We zitten hier met onze koning Van Aert""

Renaat Schotte probeert in de koker van de Deen te kruipen. "Ik denk dat hij het daar niet kon in de slotkilometer toen Victor Lafay ging. Dat is het soort finale waarin hij geen ervaring heeft. Maar in een eerdere fase had hij iets kunnen betekenen."

José: "Dat had hij moeten doen! In die afdaling, met de aanval van Pello Bilbao, deed Van Aert zijn ding. Oké, Vingegaard is niet meteen de man voor dat bochtenwerk."

"Maar als Bilbao gegrepen is, moet je als ploeg zeggen: "We zitten hier met onze koning Van Aert.""

"Vingegaard heeft geen meter op kop gereden. Vooral met wat er vorig jaar in de Tour gebeurd is, met al die arbeid..."

Renaat: "Vorig jaar deed Vingegaard een geste in de tijdrit: hij gaf de zege aan Van Aert."

José: "Leg dat in de weegschaal met wat Van Aert allemaal gedaan heeft. Voor Vingegaard. En wat hij betekend heeft voor de ploeg."

"Ja, dat is emotioneel. Maar met het "samen winnen" geeft Van Aert een zekere zege weg in Gent-Wevelgem aan Christophe Laporte. Dat was voor het team."

"En hier had Vingegaard zijn deel van het werk moeten doen. Ik heb er geen excuses voor. Niemand kan me op een ander idee brengen."