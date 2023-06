Tadej Pogacar trekt met versterkte klimkern naar de Tour de France

Tadej Pogacar botste vorig jaar met UAE Team Emirates op een superieur Jumbo-Visma in de Tour.

Afgelopen winter maakte de ploeg van de Sloveen zijn huiswerk en met Adam Yates en Felix Großschartner werden extra klimknechten gekocht.

Zij vormen het klimtreintje met vaste waarde Rafal Majka en Marc Soler. Op het vlakke worden Mikkel Bjerg, wegkapitein Matteo Trentin en Vegard Stake Laengen ingeschakeld.

Tim Wellens is er niet bij. Na zijn sleutelbeenbreuk in de Ronde van Vlaanderen raakte hij niet tijdig opgelapt.

Ook onder meer Domen Novak en Marc Hirschi worden gepasseerd. Juan Ayuso rijdt de Vuelta.

In vergelijking met vorig jaar vallen George Bennett, Brandon McNulty (reed al de Giro) en Hirschi af.

"We hebben ons zo goed voorbereid op deze Tour en we staan waar we moeten staan", zegt Pogacar. "Dit is een zeer goeie selectie."

"Er zijn zoals altijd veel uitdagers in de grootste koersen. We willen een goeie show neerzetten en we mikken uiteraard op de eindzege."